Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels stärker

Kursverlauf

22:32

Der NASDAQ 100 stieg zum Handelsende.

Am Mittwoch ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 0,27 Prozent auf 29.252,56 Punkte nach oben. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,489 Prozent auf 29.030,33 Punkte an der Kurstafel, nach 29.173,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29.280,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28.814,57 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 1,09 Prozent. Vor einem Monat, am 08.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.414,26 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24.903,17 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 08.07.2025, einen Stand von 22.702,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 16,05 Prozent. Bei 30.762,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. 22.841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Nebius (+ 10,91 Prozent auf 216,48 USD), CoreWeave (+ 7,75 Prozent auf 90,00 USD), Sandisk (+ 6,77 Prozent auf 1.727,18 USD), Baker Hughes (+ 5,71 Prozent auf 57,58 USD) und Broadcom (+ 4,83 Prozent auf 388,69 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Axon Enterprise (-6,35 Prozent auf 599,80 USD), Palo Alto Networks (-4,88 Prozent auf 320,59 USD), Vertex Pharmaceuticals (-4,56 Prozent auf 498,43 USD), Booking (-4,21 Prozent auf 174,29 USD) und Workday (-4,02 Prozent auf 137,88 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 37.708.380 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,143 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Comcast-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Mit 6,35 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net