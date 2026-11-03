Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende auf grünem Terrain

Index im Blick

03.11.26 22:32 Uhr

Für den NASDAQ 100 ging es am Abend aufwärts.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,68 Prozent fester bei 28.180,26 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,342 Prozent höher bei 28.085,50 Punkten in den Dienstagshandel, nach 27.989,82 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 28.085,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 28.307,90 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 30.807,93 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der NASDAQ 100 bei 28.776,80 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 25.972,94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,80 Prozent. Bei 31.361,37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin (+ 7,28 Prozent auf 245,51 USD), Nebius (+ 7,25 Prozent auf 151,64 USD), CoreWeave (+ 7,16 Prozent auf 53,74 USD), Monolithic Power Systems (+ 6,78 Prozent auf 1.328,30 USD) und Sandisk (+ 4,78 Prozent auf 1.126,52 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Thomson Reuters (-9,87 Prozent auf 110,18 USD), Shopify A (-8,74 Prozent auf 142,57 USD), Keurig Dr Pepper (-5,65 Prozent auf 34,74 USD), Vertex Pharmaceuticals (-4,05 Prozent auf 530,76 USD) und Diamondback Energy (-3,70 Prozent auf 192,34 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 30.373.684 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,491 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Micron Technology-Aktie hat mit 4,75 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net