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Marktbericht

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Eagle Outfitters Inc.
15.04 EUR 1.08 EUR 7.74 %
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AmeriServ Financial Inc.
3.81 USD -0.02 USD -0.52 %
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AngioDynamics Inc.
12.60 EUR 1.30 EUR 11.50 %
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AXT Inc.
45.00 EUR 1.48 EUR 3.40 %
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Blackbaud Inc.
26.20 EUR 0.80 EUR 3.15 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.25 EUR 0.25 EUR 3.12 %
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Donegal Group Inc. (B)
23.15 USD -3.85 USD -14.26 %
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JetBlue Airways Corp.
4.64 EUR -0.02 EUR -0.36 %
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Methode Electronics Inc.
15.10 EUR 1.30 EUR 9.42 %
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Microvision Inc.
0.32 EUR 0.00 EUR -0.13 %
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NetApp Inc.
150.76 EUR 8.78 EUR 6.18 %
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Nexstar Media Group Inc.
153.65 EUR 0.15 EUR 0.10 %
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NVIDIA Corp.
183.32 EUR -2.08 EUR -1.12 %
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SIGA Technologies Inc.
3.46 USD 0.04 USD 1.17 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,279.14 USD 172.13 USD 0.66 %
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Der NASDAQ Composite legt im NASDAQ-Handel um 17:56 Uhr um 0,23 Prozent auf 26.165,99 Punkte zu. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,591 Prozent auf 26.261,18 Punkte an der Kurstafel, nach 26.107,01 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26.316,81 Punkte, das Tagestief hingegen 26.127,94 Zähler.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,298 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 15.06.2026, bei 26.683,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 24.016,02 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bei 20.677,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,61 Prozent. Bei 27.190,21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AngioDynamics (+ 11,77 Prozent auf 14,53 USD), American Eagle Outfitters (+ 7,68 Prozent auf 17,39 USD), JetBlue Airways (+ 6,75 Prozent auf 5,69 USD), Nexstar Media Group (+ 6,23 Prozent auf 186,49 USD) und Blackbaud (+ 5,25 Prozent auf 31,47 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-13,89 Prozent auf 23,25 USD), NetApp (-8,58 Prozent auf 159,57 USD), Microvision (-7,95 Prozent auf 0,32 USD), Methode Electronics (-7,75 Prozent auf 16,07 USD) und AXT (-7,38 Prozent auf 53,32 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8.083.264 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,306 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

2026 hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets