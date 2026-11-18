NASDAQ Composite-Kursentwicklung

NASDAQ Composite-Handel heute.

Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,75 Prozent auf 24.511,28 Punkte nach oben. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,649 Prozent höher bei 24.486,17 Punkten, nach 24.328,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24.538,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.225,30 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,38 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 26.140,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26.289,71 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 18.11.2025, einen Stand von 22.432,85 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,49 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Akamai (+ 9,52 Prozent auf 92,70 USD), Take Two (+ 8,64 Prozent auf 221,55 USD), Americas Car-Mart (+ 7,38 Prozent auf 0,94 USD), Repligen (+ 6,91 Prozent auf 173,38 USD) und Modine Manufacturing (+ 6,54 Prozent auf 138,21 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Donegal Group B (-8,64 Prozent auf 25,49 USD), Century Casinos (-7,73 Prozent auf 0,24 USD), Methanex (-5,88 Prozent auf 63,09 USD), CRESUD (-5,57 Prozent auf 8,48 USD) und Geospace Technologies (-5,49 Prozent auf 3,27 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 44.687.183 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die Americas Car-Mart-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 21,98 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net