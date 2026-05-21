Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Freitagmittag zu

NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Der NASDAQ Composite klettert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,64 Prozent auf 26.460,32 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,336 Prozent auf 26.381,56 Punkte an der Kurstafel, nach 26.293,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26.504,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26.309,80 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,650 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 24.657,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22.886,07 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 18.925,73 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 13,88 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 26.707,14 Punkten. 20.690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Harmonic (+ 17,56 Prozent auf 14,93 USD), IMAX (+ 14,96 Prozent auf 38,95 USD), BlackBerry (+ 14,44 Prozent auf 7,61 USD), QUALCOMM (+ 13,26 Prozent auf 241,70 USD) und NetApp (+ 12,24 Prozent auf 139,12 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-4,65 Prozent auf 18,25 USD), Take Two (-4,38 Prozent auf 227,65 USD), Cogent Communications (-3,05 Prozent auf 17,81 USD), Myriad Genetics (-2,81 Prozent auf 3,80 USD) und Expedia (-2,62 Prozent auf 212,40 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 13.279.292 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,659 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 12,74 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net