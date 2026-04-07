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NASDAQ Composite aktuell

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Mittwochmittag zu

08.04.26 17:59 Uhr
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Mittwochmittag zu | finanzen.net

Der NASDAQ Composite zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alliance Resource Partners LP
26,80 USD -0,93 USD -3,35%
Charts|News|Analysen
AXT Inc.
43,88 EUR 7,88 EUR 21,89%
Charts|News|Analysen
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Commercial Vehicle Group Inc.
3,64 EUR 0,08 EUR 2,25%
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Donegal Group Inc. (B)
17,46 USD -0,34 USD -1,91%
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FormFactor Inc.
92,10 EUR 3,94 EUR 4,47%
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Intel Corp.
50,37 EUR 4,86 EUR 10,67%
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JetBlue Airways Corp.
4,38 EUR 0,57 EUR 14,92%
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Methanex Corp.
48,18 EUR -4,58 EUR -8,68%
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Methode Electronics Inc.
5,10 EUR 0,18 EUR 3,66%
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NVIDIA Corp.
155,76 EUR 3,54 EUR 2,33%
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Patterson-UTI Energy Inc.
8,97 EUR 0,09 EUR 0,99%
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Photronics Inc.
34,52 EUR 0,36 EUR 1,05%
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SIGA Technologies Inc.
4,60 USD 0,07 USD 1,55%
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SMC Corp.
355,20 EUR 22,60 EUR 6,79%
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Strategy (ex MicroStrategy)
109,64 EUR 2,66 EUR 2,49%
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Indizes
NASDAQ Composite Index
22.677,6 PKT 659,7 PKT 3,00%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ Composite klettert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 2,83 Prozent auf 22.641,16 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 3,65 Prozent auf 22.821,21 Punkte an der Kurstafel, nach 22.017,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 22.821,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 22.501,28 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 3,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, stand der NASDAQ Composite bei 22.387,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 23.480,02 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 15.267,91 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 2,56 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23.988,26 Punkten. 20.690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 17,82 Prozent auf 53,56 USD), JetBlue Airways (+ 11,98 Prozent auf 5,10 USD), Methode Electronics (+ 11,07 Prozent auf 6,52 USD), SMC (+ 10,38 Prozent auf 431,04 USD) und FormFactor (+ 10,16 Prozent auf 115,80 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Patterson-UTI Energy (-10,95 Prozent auf 10,00 USD), Methanex (-6,71 Prozent auf 59,51 USD), Donegal Group B (-4,38 Prozent auf 17,02 USD), Alliance Resource Partners LP (-3,46 Prozent auf 26,77 USD) und Commercial Vehicle Group (-2,66 Prozent auf 4,03 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 15.783.808 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,691 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 13,25 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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