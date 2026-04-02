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NASDAQ Composite-Performance im Blick

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

06.04.26 22:32 Uhr
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung mit Gewinnen | finanzen.net

Heute zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Commercial Vehicle Group Inc.
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Indizes
NASDAQ Composite Index
21.996,3 PKT 117,2 PKT 0,54%
Charts|News|Analysen

Am Montag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,54 Prozent stärker bei 21.996,34 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,277 Prozent auf 21.939,80 Punkte an der Kurstafel, nach 21.879,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 21.864,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22.052,41 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 06.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22.387,68 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.01.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23.547,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 15.587,79 Punkte taxiert.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,33 Prozent zurück. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Commercial Vehicle Group (+ 19,94 Prozent auf 4,27 USD), Lifetime Brands (+ 8,46 Prozent auf 6,28 USD), inTest (+ 8,21 Prozent auf 15,29 USD), Comtech Telecommunications (+ 6,76 Prozent auf 3,79 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,56 Prozent auf 127,69 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Powell Industries (-65,92 Prozent auf 186,72 USD), AXT (-20,53 Prozent auf 41,99 USD), Taylor Devices (-12,02 Prozent auf 50,56 USD), Sangamo Therapeutics (-7,16 Prozent auf 0,28 USD) und TransAct Technologies (-5,52 Prozent auf 3,25 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 24.653.959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,740 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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