Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen

NASDAQ Composite aktuell

Am ersten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Schlussendlich kletterte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2,07 Prozent auf 25.820,14 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,808 Prozent stärker bei 25.502,09 Punkten, nach 25.297,62 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 25.834,35 Punkte, das Tagestief hingegen 25.289,76 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 29.05.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26.972,62 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 20.948,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 20.273,46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11,12 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Lifetime Brands (+ 17,93 Prozent auf 8,98 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12,60 Prozent auf 92,68 USD), KLA (+ 11,97 Prozent auf 278,39 USD), Applied Materials (+ 10,82 Prozent auf 694,64 USD) und FormFactor (+ 10,27 Prozent auf 144,17 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Taylor Devices (-8,35 Prozent auf 57,06 USD), SIGA Technologies (-7,91 Prozent auf 3,61 USD), Repligen (-6,81 Prozent auf 137,00 USD), JetBlue Airways (-6,17 Prozent auf 5,63 USD) und 3D Systems (-5,92 Prozent auf 2,86 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die Comcast-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 41.856.623 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,083 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,31 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net