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NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit grünem Vorzeichen

20.05.26 22:32 Uhr
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit grünem Vorzeichen | finanzen.net

Für den NASDAQ Composite ging es letztendlich aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AXT Inc.
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SIGA Technologies Inc.
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SMC Corp.
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26.270,4 PKT 399,7 PKT 1,54%
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Am Mittwoch verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 1,54 Prozent auf 26.270,36 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,467 Prozent stärker bei 25.991,51 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25.870,71 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.273,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 25.928,33 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,073 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 24.404,39 Punkte. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22.886,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 19.142,71 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,06 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.707,14 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 18,18 Prozent auf 4,55 USD), Roivant Sciences (+ 14,89 Prozent auf 32,41 USD), Ballard Power (+ 13,88) Prozent auf 4,76 USD), Lattice Semiconductor (+ 11,67 Prozent auf 138,74 USD) und Richardson Electronics (+ 10,86 Prozent auf 16,95 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil AXT (-7,33 Prozent auf 104,61 USD), Nissan Motor (-4,50 Prozent auf 2,10 USD), Intuit (-3,95 Prozent auf 383,93 USD), Consumer Portfolio Services (-3,88 Prozent auf 9,90 USD) und SMC (-3,75 Prozent auf 402,21 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 38.536.291 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,644 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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