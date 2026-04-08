Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus

Index im Blick

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Schlussendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,83 Prozent stärker bei 22.822,42 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,050 Prozent stärker bei 22.646,35 Punkten, nach 22.635,00 Punkten am Vortag.

Bei 22.529,21 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 22.836,75 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 4,02 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22.695,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23.671,35 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 09.04.2025, bei 17.124,97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,78 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Richardson Electronics (+ 22,70 Prozent auf 14,43 USD), AXT (+ 18,69 Prozent auf 63,12 USD), Lifetime Brands (+ 14,29 Prozent auf 7,76 USD), Hooker Furniture (+ 13,21 Prozent auf 15,00 USD) und Lifecore Biomedical (+ 11,32 Prozent auf 4,72 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Elron Electronic Industries (-32,78 Prozent auf 1,34 USD), Innodata (-9,44 Prozent auf 36,09 USD), Intuit (-7,14 Prozent auf 361,69 USD), Myriad Genetics (-6,92 Prozent auf 4,44 USD) und Manhattan Associates (-6,75 Prozent auf 124,49 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 33.283.567 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,711 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net