DAX23.807 -1,1%Est505.896 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 -2,9%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.898 +1,5%Euro1,1697 +0,3%Öl96,51 -0,2%Gold4.763 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Israel will mit Libanon verhandeln: US-Börsen letztlich im Plus -- DAX schließt tiefer -- Straße von Hormus im Blick -- D-Wave, Rüstungsaktien, Broadcom, Siemens Energy, Ölaktien, TUI im Fokus
Top News
Apple-Aktie im Fokus: Termin für WWDC steht fest und das wird erwartet Apple-Aktie im Fokus: Termin für WWDC steht fest und das wird erwartet
Hot Stocks heute: Ölpreis unter 100 USD als Schlüssel: Warum Aktienmärkte trotz Politikrisiken Chancen haben - Trade der Woche Siemens Hot Stocks heute: Ölpreis unter 100 USD als Schlüssel: Warum Aktienmärkte trotz Politikrisiken Chancen haben - Trade der Woche Siemens
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index im Blick

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus

09.04.26 22:32 Uhr
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus | finanzen.net

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AXT Inc.
51,80 EUR 7,92 EUR 18,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Elron Electronic Industries Ltd.
1,34 USD -0,66 USD -32,78%
Charts|News|Analysen
FreightCar America Inc.
7,05 EUR 0,10 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hooker Furniture Corp.
15,00 USD 1,75 USD 13,21%
Charts|News|Analysen
Innodata Inc.
34,30 EUR 0,10 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
52,50 EUR 2,19 EUR 4,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuit Inc.
318,00 EUR -19,85 EUR -5,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lifecore Biomedical
3,56 EUR 0,08 EUR 2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lifetime Brands IncShs
5,65 EUR -0,40 EUR -6,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Manhattan Associates Inc.
112,55 EUR -2,60 EUR -2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Myriad Genetics Inc.
4,03 EUR 0,02 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
157,14 EUR 0,98 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richardson Electronics Ltd.
10,60 EUR 0,61 EUR 6,11%
Charts|News|Analysen
SIGA Technologies Inc.
4,40 USD -0,18 USD -3,93%
Charts|News|Analysen
Strategy (ex MicroStrategy)
111,42 EUR 2,58 EUR 2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.822,4 PKT 187,4 PKT 0,83%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,83 Prozent stärker bei 22.822,42 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,050 Prozent stärker bei 22.646,35 Punkten, nach 22.635,00 Punkten am Vortag.

Bei 22.529,21 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 22.836,75 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 4,02 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22.695,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23.671,35 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 09.04.2025, bei 17.124,97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,78 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Richardson Electronics (+ 22,70 Prozent auf 14,43 USD), AXT (+ 18,69 Prozent auf 63,12 USD), Lifetime Brands (+ 14,29 Prozent auf 7,76 USD), Hooker Furniture (+ 13,21 Prozent auf 15,00 USD) und Lifecore Biomedical (+ 11,32 Prozent auf 4,72 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Elron Electronic Industries (-32,78 Prozent auf 1,34 USD), Innodata (-9,44 Prozent auf 36,09 USD), Intuit (-7,14 Prozent auf 361,69 USD), Myriad Genetics (-6,92 Prozent auf 4,44 USD) und Manhattan Associates (-6,75 Prozent auf 124,49 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 33.283.567 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,711 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AXT und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen