Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich fester

Kursverlauf

23.10.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ Composite gewinnt am Mittag an Fahrt.

Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,24 Prozent fester bei 26.071,29 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,442 Prozent auf 25.893,95 Punkte an der Kurstafel, nach 26.008,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25.866,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26.111,62 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 1,23 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 26.936,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 25.137,69 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Stand von 22.941,80 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,20 Prozent. Bei 27.722,75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit TTM Technologies (+ 6,77 Prozent auf 78,89 USD), Patterson-UTI Energy (+ 6,35 Prozent auf 12,06 USD), OraSure Technologies (+ 5,53 Prozent auf 4,01 USD), Resources Connection (+ 5,10 Prozent auf 2,68 USD) und Consumer Portfolio Services (+ 4,76 Prozent auf 9,69 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil LKQ (-20,00 Prozent auf 17,98 USD), Americas Car-Mart (-8,20 Prozent auf 0,87 USD), Marten Transport (-7,07 Prozent auf 11,43 USD), SS&C Technologies (-6,89 Prozent auf 83,37 USD) und Donegal Group B (-6,68 Prozent auf 22,49 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12.094.795 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,771 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,25 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net