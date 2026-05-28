Freundlicher Handel in New York: S&P 500 klettert zum Handelsende

S&P 500-Kursentwicklung

Am Freitagabend zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Letztendlich tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,22 Prozent fester bei 7.580,06 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,273 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7.576,08 Zählern und damit 0,165 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7.563,63 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.599,38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.563,55 Zählern.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,909 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 29.04.2026, den Wert von 7.135,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 6.878,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.912,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,52 Prozent nach oben. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.599,38 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Dell Technologies (+ 32,76 Prozent auf 420,91 USD), NetApp (+ 22,39 Prozent auf 174,29 USD), ServiceNow (+ 14,38 Prozent auf 124,37 USD), IBM (+ 12,71 Prozent auf 297,80 USD) und Hewlett Packard Enterprise (+ 12,64 Prozent auf 43,04 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Gap (-15,40 Prozent auf 21,15 USD), Clorox (-6,42 Prozent auf 90,02 USD), ResMed (-6,32 Prozent auf 190,57 USD), Intel (-5,14 Prozent auf 114,68 USD) und Skyworks Solutions (-4,37 Prozent auf 77,85 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 117.413.195 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,416 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,32 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net