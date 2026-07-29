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S&P 500 aktuell

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 mittags mit Gewinnen

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 mittags mit Gewinnen

Der S&P 500 macht aktuell Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
287.80 EUR -6.95 EUR -2.36 %
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C.H. Robinson Worldwide Inc.
151.05 EUR 3.70 EUR 2.51 %
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Carvana Co Registered Shs -A-
53.02 EUR -3.56 EUR -6.29 %
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Cerebras Systems Inc
194.35 USD 24.96 USD 14.74 %
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EMCOR Group Inc.
609.60 EUR -4.00 EUR -0.65 %
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Gartner Inc.
143.05 EUR 0.05 EUR 0.03 %
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L3Harris Technologies
234.80 EUR -28.50 EUR -10.82 %
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Lam Research Corp.
268.15 EUR 48.20 EUR 21.91 %
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Meta Platforms (ex Facebook)
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Microsoft Corp.
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Ralph Lauren Corp (A)
327.70 EUR 5.20 EUR 1.61 %
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1,100.00 EUR 205.00 EUR 22.91 %
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Indizes
S&P 500
7,405.37 USD 89.22 USD 1.22 %
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Um 17:57 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1,12 Prozent fester bei 7.398,33 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 60,952 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,916 Prozent höher bei 7.383,15 Punkten, nach 7.316,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.370,98 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.417,36 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 0,882 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.499,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7.209,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.362,90 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,87 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Sandisk (+ 21,86 Prozent auf 1.238,00 USD), Lam Research (+ 18,45 Prozent auf 298,92 USD), EMCOR Group (+ 17,25 Prozent auf 788,51 USD), Cerebras Systems (+ 15,48 Prozent auf 195,62 USD) und Microsoft (+ 15,02 Prozent auf 449,20 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil CH Robinson Worldwide (-14,94 Prozent auf 147,80 USD), Carvana (-11,49 Prozent auf 58,70 USD), L3Harris Technologies (-10,81 Prozent auf 265,36 USD), Gartner (-9,12 Prozent auf 150,54 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-8,91 Prozent auf 533,43 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 ist die Microsoft-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14.767.926 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,362 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,34 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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09:06 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
27.07.26 Microsoft Buy UBS AG
21.07.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Microsoft Buy Deutsche Bank AG