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Freundlicher Handel in New York: S&P 500 mittags mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 mittags mit positivem Vorzeichen

Aktuell legen Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cencora
285.10 EUR 6.30 EUR 2.26 %
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Cerebras Systems Inc
261.86 USD 27.10 USD 11.54 %
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Charter Inc (A) (Charter Communications)
136.20 EUR 3.98 EUR 3.01 %
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Coherent Corp.
314.60 EUR 36.60 EUR 13.17 %
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First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD -33.33 %
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J. M. Smucker Co.
100.35 EUR -0.80 EUR -0.79 %
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Lumentum Holdings Inc
830.60 EUR 125.10 EUR 17.73 %
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NVIDIA Corp.
193.90 EUR 5.04 EUR 2.67 %
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Sandisk Corp
1,180.00 EUR 80.00 EUR 7.27 %
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Super Micro Computer Inc
32.42 EUR 5.48 EUR 20.34 %
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Tapestry
138.80 EUR -3.15 EUR -2.22 %
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Texas Pacific Land Corp Registered Shs
315.00 EUR 12.80 EUR 4.24 %
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Western Union Company
6.11 EUR 0.07 EUR 1.13 %
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Zoetis Inc (A)
63.22 EUR -1.78 EUR -2.74 %
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Indizes
S&P 500
7,755.87 USD 27.67 USD 0.36 %
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Am Mittwoch legt der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE um 0,19 Prozent auf 7.742,53 Punkte zu. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62,733 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,512 Prozent auf 7.767,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7.728,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7.766,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.737,95 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,119 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 7.575,39 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 12.05.2026, mit 7.400,96 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.445,76 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12,89 Prozent nach oben. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.793,68 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Super Micro Computer (+ 14,84 Prozent auf 36,29 USD), Lumentum (+ 13,80 Prozent auf 933,81 USD), Cerebras Systems (+ 9,32 Prozent auf 256,63 USD), Sandisk (+ 8,10 Prozent auf 1.373,96 USD) und Coherent (+ 8,10 Prozent auf 355,17 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Texas Pacific Land (-4,95 Prozent auf 346,90 USD), Charter A (-4,71 Prozent auf 150,26 USD), Tapestry (-4,39 Prozent auf 153,50 USD), Zoetis A (-4,05 Prozent auf 72,30 USD) und Cencora (-3,81 Prozent auf 321,16 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Super Micro Computer-Aktie. 16.597.969 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,564 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 12,98 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research