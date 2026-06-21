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Index-Performance im Blick

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 steigt letztendlich

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 steigt letztendlich

Am Dienstag wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cerebras Systems Inc
208.57 USD 31.69 USD 17.92 %
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Danaher Corp.
156.60 EUR -22.10 EUR -12.37 %
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DXC Technology
8.14 EUR -0.06 EUR -0.67 %
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Gartner Inc.
121.70 EUR 1.15 EUR 0.95 %
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Halliburton Co.
30.68 EUR -0.30 EUR -0.97 %
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Micron Technology Inc.
853.80 EUR 95.80 EUR 12.64 %
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MSCI
498.30 EUR -49.70 EUR -9.07 %
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NVIDIA Corp.
181.36 EUR 3.68 EUR 2.07 %
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Perrigo Company PLC
9.01 EUR -0.20 EUR -2.13 %
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Sandisk Corp
1,380.00 EUR 180.00 EUR 15.0 %
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Teradyne Inc.
325.05 EUR 31.20 EUR 10.62 %
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Tyler Technologies Inc.
273.60 EUR -3.80 EUR -1.37 %
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Western Digital Corp.
480.50 EUR 52.50 EUR 12.27 %
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Indizes
S&P 500
7,509.20 USD 65.92 USD 0.89 %
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Zum Handelsende notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,89 Prozent höher bei 7.509,20 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61,715 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,622 Prozent stärker bei 7.489,56 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7.443,28 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7.515,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.467,86 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.500,58 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, lag der S&P 500 noch bei 7.064,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.305,60 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,49 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Cerebras Systems (+ 17,92 Prozent auf 208,57 USD), Sandisk (+ 14,27 Prozent auf 1.589,40 USD), Western Digital (+ 12,51) Prozent auf 548,39 USD), Micron Technology (+ 12,17 Prozent auf 970,82 USD) und Teradyne (+ 12,07 Prozent auf 374,04 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Danaher (-10,99 Prozent auf 179,01 USD), MSCI (-10,14 Prozent auf 561,74 USD), Tyler Technologies (-5,73 Prozent auf 299,74 USD), Halliburton (-5,47 Prozent auf 33,19 USD) und Gartner (-4,46 Prozent auf 134,77 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 30.098.736 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4,297 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets