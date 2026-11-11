Freundlicher Handel in New York: S&P 500 steigt mittags

S&P 500-Performance im Fokus

11.11.26 17:59 Uhr

Mit dem S&P 500 geht es aktuell aufwärts.

Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 17:56 Uhr via NYSE 1,32 Prozent fester bei 7.620,56 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 62,535 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7.587,86 Zählern und damit 0,890 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7.520,93 Punkte).

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7.620,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.571,88 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 2,67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.811,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7.728,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.846,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,11 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Sandisk (+ 16,54 Prozent auf 1.002,21 USD), Bloom Energy (+ 15,47 Prozent auf 214,10 USD), Lumentum (+ 15,08 Prozent auf 673,89 USD), Dell Technologies (+ 13,85 Prozent auf 380,68 USD) und Micron Technology (+ 13,35 Prozent auf 821,92 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Airbnb (-4,09 Prozent auf 179,26 USD), Under Armour (-3,70 Prozent auf 4,82 USD), Clorox (-3,41 Prozent auf 102,96 USD), Under Armour (-3,39 Prozent auf 4,99 USD) und ConAgra Foods (-3,39 Prozent auf 14,68 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29.111.811 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,569 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,05 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net