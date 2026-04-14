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S&P 500-Performance im Fokus

Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittwochmittag

15.04.26 17:59 Uhr
Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittwochmittag | finanzen.net

Der S&P 500 befindet sich derzeit im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
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Indizes
S&P 500
6.992,7 PKT 25,3 PKT 0,36%
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Um 17:57 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,37 Prozent stärker bei 6.993,32 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 55,121 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,180 Prozent fester bei 6.979,90 Punkten in den Handel, nach 6.967,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.967,13 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.999,84 Zählern.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 2,75 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.632,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, wurde der S&P 500 mit 6.944,47 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.04.2025, den Wert von 5.396,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,97 Prozent. Bei 7.002,28 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Robinhood (+ 8,90 Prozent auf 86,13 USD), Tesla (+ 8,06 Prozent auf 393,56 USD), DoorDash (+ 7,88 Prozent auf 176,43 USD), Datadog A (+ 6,98 Prozent auf 118,29 USD) und Robert Half (+ 6,78 Prozent auf 27,10 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Carrier Global (-8,01 Prozent auf 59,48 USD), Stanley Black Decker (-6,00 Prozent auf 67,86 USD), Sandisk (-5,89 Prozent auf 888,79 USD), Ingersoll Rand (-5,36 Prozent auf 83,59 USD) und Wabtec (-4,87 Prozent auf 255,22 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13.201.737 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 3,903 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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