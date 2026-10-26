Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 mittags

Kursentwicklung im Fokus

26.10.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 macht am Montagmittag Gewinne.

Am Montag gewinnt der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,66 Prozent auf 7.673,64 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 63,118 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,298 Prozent stärker bei 7.646,42 Punkten, nach 7.623,68 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7.639,70 Punkte, das Tageshoch hingegen 7.702,13 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 7.743,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 7.411,98 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der S&P 500 auf 6.791,69 Punkte taxiert.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 11,89 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7.844,52 Punkte. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Lumentum (+ 8,42 Prozent auf 819,88 USD), Comfort Systems USA (+ 7,85 Prozent auf 1.252,02 USD), Everpure A (+ 7,48 Prozent auf 132,56 USD), Bloom Energy (+ 7,21 Prozent auf 207,24 USD) und Synopsys (+ 6,23 Prozent auf 456,95 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Reddit (-5,36 Prozent auf 136,52 USD), Omnicom Group (-4,60 Prozent auf 78,88 USD), PayPal (-4,24 Prozent auf 49,06 EUR), Charter A (-4,08 Prozent auf 104,18 USD) und Netflix (-3,99 Prozent auf 63,23 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 8.682.676 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,537 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net