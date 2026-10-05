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Index-Performance

Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags

Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags

Der S&P 500 zeigt am Montag eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bath & Body Works
15.44 EUR 1.14 EUR 8.01 %
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Bristol-Myers Squibb Co.
52.07 EUR -0.91 EUR -1.72 %
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C.H. Robinson Worldwide Inc.
124.75 EUR -15.00 EUR -10.73 %
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Cerebras Systems Inc
181.55 USD 15.12 USD 9.08 %
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Aktie kaufen
Chipotle Mexican Grill Inc.
27.50 EUR 0.05 EUR 0.18 %
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Lennar Corp.
65.14 EUR -2.38 EUR -3.52 %
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Medtronic PLC
78.32 EUR 0.02 EUR 0.03 %
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Moderna Inc
184.08 EUR 3.98 EUR 2.21 %
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NVIDIA Corp.
213.85 EUR 0.90 EUR 0.42 %
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PTC Inc
169.00 EUR -4.00 EUR -2.31 %
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Robert Half
30.27 EUR -1.59 EUR -4.99 %
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Western Digital Corp.
392.10 EUR -0.65 EUR -0.17 %
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Western Union Company
5.47 EUR 0.05 EUR 0.96 %
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Indizes
S&P 500
7,773.95 USD 51.23 USD 0.66 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,70 Prozent stärker bei 7.776,64 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 64,019 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,075 Prozent auf 7.728,55 Punkte an der Kurstafel, nach 7.722,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7.778,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7.727,59 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Wert von 7.718,60 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7.483,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.715,79 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 13,39 Prozent zu. Bei 7.816,70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit PTC (+ 34,01 Prozent auf 193,02 USD), Bath Body Works (+ 8,72 Prozent auf 17,46 USD), Cerebras Systems (+ 8,42 Prozent auf 180,45 USD), Moderna (+ 6,92 Prozent auf 203,15 USD) und Western Digital (+ 6,11 Prozent auf 440,67 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil CH Robinson Worldwide (-12,51 Prozent auf 137,99 USD), Lennar (-6,83 Prozent auf 74,36 USD), Robert Half (-6,20 Prozent auf 33,88 USD), Chipotle Mexican Grill (-4,90 Prozent auf 30,78 USD) und Bristol-Myers Squibb (-3,76 Prozent auf 58,85 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 10.141.740 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,044 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 15,22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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