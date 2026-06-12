Freundlicher Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 am Montagmittag

NASDAQ-Handel im Fokus

Aktuell greifen die Börsianer in New York beherzt zu.

Um 17:57 Uhr legt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 3,09 Prozent auf 30.550,73 Punkte zu. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 2,21 Prozent auf 30.289,97 Punkte an der Kurstafel, nach 29.635,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 30.285,63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30.560,93 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29.125,20 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 24.380,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21.631,04 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 21,20 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 9,21 Prozent auf 1.072,00 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,46 Prozent auf 134,46 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,05 Prozent auf 547,62 USD), Booking (+ 6,43 Prozent auf 175,55 USD) und Lam Research (+ 6,15 Prozent auf 389,37 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Fiserv (-8,26 Prozent auf 49,34 USD), Enphase Energy (-4,56 Prozent auf 52,10 USD), Old Dominion Freight Line (-3,06 Prozent auf 238,23 USD), Cognizant (-2,15 Prozent auf 51,05 USD) und Mondelez (-2,03 Prozent auf 61,71 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 13.868.831 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,279 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,47 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net