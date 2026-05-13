Freundlicher Handel in New York: So steht der NASDAQ Composite mittags

NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite befindet sich am Mittag im Aufwind.

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 17:56 Uhr via NASDAQ 1,05 Prozent fester bei 26.679,28 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,088 Prozent auf 26.425,47 Punkte an der Kurstafel, nach 26.402,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.683,58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.423,21 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 2,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.04.2026, lag der NASDAQ Composite bei 23.639,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22.546,67 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 14.05.2025, den Wert von 19.146,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,82 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 26.683,58 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Lifetime Brands (+ 8,00 Prozent auf 7,56 USD), Commercial Vehicle Group (+ 7,63 Prozent auf 5,72 USD), Amtech Systems (+ 7,39 Prozent auf 22,24 USD), Take Two (+ 7,16 Prozent auf 243,25 USD) und Dorel Industries (+ 6,54 Prozent auf 1,14 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Microvision (-21,55 Prozent auf 0,60 USD), Methode Electronics (-18,31 Prozent auf 11,33 USD), Nortech Systems (-13,11 Prozent auf 12,13 USD), PDF Solutions (-11,77 Prozent auf 45,50 USD) und Littelfuse (-6,74 Prozent auf 448,58 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 19.681.883 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,578 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,92 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net