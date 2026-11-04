Freundlicher Handel in New York: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ 100

Kursentwicklung im Fokus

04.11.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 verzeichnete zum Handelsschluss Kursanstiege.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,91 Prozent höher bei 28.437,17 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,591 Prozent stärker bei 28.346,81 Punkten in den Handel, nach 28.180,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28.276,22 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28.829,66 Zählern.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 0,434 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 30.807,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29.733,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25.435,70 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,82 Prozent zu. Bei 31.361,37 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Moderna (+ 13,11 Prozent auf 258,38 USD), AppLovin (+ 10,69 Prozent auf 271,75 USD), Booking (+ 9,83 Prozent auf 170,97 USD), Intuitive Surgical (+ 9,38 Prozent auf 482,10 USD) und DoorDash (+ 8,33 Prozent auf 198,59 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Datadog A (-14,42 Prozent auf 188,72 USD), CoreWeave (-9,90 Prozent auf 48,42 USD), Seagate Technology (-8,13 Prozent auf 557,06 USD), Sandisk (-7,91 Prozent auf 1.037,40 USD) und Lumentum (-7,85 Prozent auf 626,75 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 43.427.735 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,392 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net