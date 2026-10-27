Freundlicher Handel in New York: Zum Handelsende Gewinne im S&P 500

S&P 500-Marktbericht

27.10.26 22:32 Uhr

Der S&P 500 stieg schlussendlich.

Am Dienstag notierte der S&P 500 via NYSE letztendlich 0,60 Prozent fester bei 7.722,60 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 63,364 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,278 Prozent fester bei 7.698,13 Punkten, nach 7.676,77 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 7.736,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.677,16 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.743,41 Punkten auf. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 27.07.2026, mit 7.413,18 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, lag der S&P 500 noch bei 6.875,16 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,60 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Pentair (+ 12,80 Prozent auf 62,29 USD), Cerebras Systems (+ 10,10 Prozent auf 119,31 USD), Flex (+ 8,26 Prozent auf 83,35 USD), Dell Technologies (+ 7,47 Prozent auf 501,96 USD) und Super Micro Computer (+ 7,34 Prozent auf 35,09 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Xylem (-14,21 Prozent auf 92,86 USD), Boeing (-10,69 Prozent auf 168,18 USD), Valero Energy (-9,24 Prozent auf 387,34 USD), Marathon Petroleum (-7,36 Prozent auf 435,98 USD) und Phillips 66 (-7,03 Prozent auf 268,53 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 26.098.321 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,664 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Mit 14,72 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net