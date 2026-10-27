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S&P 500-Marktbericht

Freundlicher Handel in New York: Zum Handelsende Gewinne im S&P 500

Freundlicher Handel in New York: Zum Handelsende Gewinne im S&P 500

Der S&P 500 stieg schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
151.40 EUR -18.28 EUR -10.77 %
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Cerebras Systems Inc
119.31 USD 10.94 USD 10.10 %
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Dell Technologies
454.40 EUR 28.65 EUR 6.73 %
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Flex Ltd Registered Shs
72.65 EUR 4.05 EUR 5.90 %
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Marathon Petroleum Corporation
392.00 EUR -28.70 EUR -6.82 %
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NVIDIA Corp.
195.62 EUR 2.10 EUR 1.09 %
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Parker Hannifin Corp.
810.00 EUR 1.60 EUR 0.20 %
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Pentair PLC
55.02 EUR 5.52 EUR 11.15 %
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Phillips 66
239.60 EUR -17.60 EUR -6.84 %
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Super Micro Computer Inc
31.38 EUR 2.16 EUR 7.39 %
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Valero Energy Corp.
351.00 EUR -26.00 EUR -6.90 %
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Western Union Company
5.44 EUR -0.12 EUR -2.16 %
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Xylem Inc.
83.70 EUR -13.80 EUR -14.15 %
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Indizes
S&P 500
7,722.60 USD 45.83 USD 0.6 %
News | Analysen

Am Dienstag notierte der S&P 500 via NYSE letztendlich 0,60 Prozent fester bei 7.722,60 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 63,364 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,278 Prozent fester bei 7.698,13 Punkten, nach 7.676,77 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 7.736,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.677,16 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.743,41 Punkten auf. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 27.07.2026, mit 7.413,18 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, lag der S&P 500 noch bei 6.875,16 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,60 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Pentair (+ 12,80 Prozent auf 62,29 USD), Cerebras Systems (+ 10,10 Prozent auf 119,31 USD), Flex (+ 8,26 Prozent auf 83,35 USD), Dell Technologies (+ 7,47 Prozent auf 501,96 USD) und Super Micro Computer (+ 7,34 Prozent auf 35,09 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Xylem (-14,21 Prozent auf 92,86 USD), Boeing (-10,69 Prozent auf 168,18 USD), Valero Energy (-9,24 Prozent auf 387,34 USD), Marathon Petroleum (-7,36 Prozent auf 435,98 USD) und Phillips 66 (-7,03 Prozent auf 268,53 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 26.098.321 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,664 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Mit 14,72 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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