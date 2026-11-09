Freundlicher Handel in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones

Index-Performance im Blick

09.11.26 22:32 Uhr

Am ersten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 2,15 Prozent höher bei 52.389,75 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 25,072 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,403 Prozent tiefer bei 51.078,85 Punkten, nach 51.285,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 51.643,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52.574,34 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 09.10.2026, den Stand von 51.654,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 54.036,93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 46.987,10 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,28 Prozent. Bei 54.744,33 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 8,17 Prozent auf 598,88 USD), Cisco (+ 5,11 Prozent auf 98,65 USD), Goldman Sachs (+ 4,29 Prozent auf 906,22 USD), Honeywell Technologies (+ 4,07 Prozent auf 229,00 USD) und Johnson Johnson (+ 3,60 Prozent auf 282,11 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil NVIDIA (-4,27 Prozent auf 178,67 USD), Salesforce (-3,36 Prozent auf 214,94 USD), Travelers (-1,91 Prozent auf 395,20 USD), Chevron (-1,01 Prozent auf 210,78 USD) und IBM (-0,40 Prozent auf 246,11 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 109.528.941 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,454 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net