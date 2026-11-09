Freundlicher Handel in Paris: Börsianer lassen CAC 40 schlussendlich steigen

CAC 40 im Fokus

09.11.26 17:57 Uhr

Der CAC 40 befand sich zum Handelsschluss im Aufwind.

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 1,16 Prozent stärker bei 8.233,30 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,450 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,392 Prozent auf 8.107,08 Punkte an der Kurstafel, nach 8.139,00 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 8.244,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8.107,08 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7.803,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der CAC 40 bei 8.714,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 7.950,18 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,465 Prozent zu. Bei 8.755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 293.285 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,256 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 7,72 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net