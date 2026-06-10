Freundlicher Handel in Paris: CAC 40-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Der CAC 40 befindet sich am dritten Tag der Woche im Aufwind.

Um 15:41 Uhr klettert der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,34 Prozent auf 8.369,07 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,461 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,156 Prozent höher bei 8.353,68 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8.340,71 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 8.334,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8.380,87 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,771 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Wert von 8.115,75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7.743,92 Punkten gehandelt. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 7.615,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,12 Prozent aufwärts. 8.642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 1.007.862 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,581 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,40 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net