Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 in Grün

Kursentwicklung im Fokus

03.08.26 15:57 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Montagnachmittag.

Am Montag verbucht der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext Gewinne in Höhe von 1,20 Prozent auf 8.611,99 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,480 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,671 Prozent stärker bei 8.566,74 Punkten, nach 8.509,64 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.630,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 8.559,58 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, lag der CAC 40 bei 8.508,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8.114,84 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, einen Stand von 7.546,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,09 Prozent nach oben. 8.642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern markiert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 215.127 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233,724 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

2026 weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 8,18 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net