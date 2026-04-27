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CAC 40-Marktbericht

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 legt am Mittag zu

28.04.26 12:25 Uhr
Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 legt am Mittag zu | finanzen.net

Der CAC 40 kommt heute nicht vom Fleck.

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Am Dienstag gewinnt der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext 0,18 Prozent auf 8.156,86 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,383 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,154 Prozent auf 8.129,35 Punkte an der Kurstafel, nach 8.141,92 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8.165,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8.112,83 Punkten lag.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Wert von 7.701,95 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.01.2026, den Wert von 8.066,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7.573,76 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,468 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 45.665 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 234,123 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,05 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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