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CAC 40-Performance im Blick

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 liegt mittags im Plus

22.05.26 12:25 Uhr
Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 liegt mittags im Plus | finanzen.net

Am Freitagmittag wagen sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

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Um 12:08 Uhr verbucht der CAC 40 im Euronext-Handel Gewinne in Höhe von 0,49 Prozent auf 8.125,35 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,380 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,655 Prozent höher bei 8.138,97 Punkten in den Handel, nach 8.086,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8.140,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8.095,71 Punkten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 3,36 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 22.04.2026, wurde der CAC 40 mit 8.156,43 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der CAC 40 8.515,49 Punkte auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 22.05.2025, den Stand von 7.864,44 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 0,852 Prozent zu Buche. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten erreicht.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 259.156 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 234,301 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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