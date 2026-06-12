Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 mittags fester

CAC 40-Performance im Fokus

Der CAC 40 entwickelt sich heute positiv.

Am Montag geht es im CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 1,08 Prozent auf 8.441,05 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,467 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,33 Prozent auf 8.462,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8.350,87 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8.426,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8.506,65 Punkten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, betrug der CAC 40-Kurs 7.952,55 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Stand von 7.911,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, lag der CAC 40 bei 7.684,68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,00 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern erreicht.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 151.565 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 252,499 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Im CAC 40 hat die SRTeleperformance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,14 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SRTeleperformance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net