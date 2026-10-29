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CAC 40-Performance

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich im Aufwind

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich im Aufwind

Der CAC 40 verbuchte am Donnerstagabend Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
196.22 EUR 2.22 EUR 1.14 %
Charts | News | Analysen
Carrefour S.A.
13.03 EUR -0.19 EUR -1.47 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
427.40 EUR 4.55 EUR 1.08 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
65.26 EUR -1.22 EUR -1.84 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
28.24 EUR 2.00 EUR 7.62 %
Charts | News | Analysen
Stellantis
4.23 EUR 0.03 EUR 0.81 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
7,970.00 EUR 83.04 EUR 1.05 %
News | Analysen

Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel schlussendlich um 1,05 Prozent stärker bei 7.970,00 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,370 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,570 Prozent fester bei 7.931,91 Punkten in den Handel, nach 7.886,96 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7.998,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.923,22 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 1,96 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der CAC 40 mit 8.035,87 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8.408,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8.200,88 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 2,75 Prozent ein. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 487.983 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 225,346 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13:06 Airbus SE Kaufen DZ BANK
09:51 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:21 Airbus SE Outperform Bernstein Research
08:01 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08:01 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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