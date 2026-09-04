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Marktbericht

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 steigt zum Ende des Montagshandels

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 steigt zum Ende des Montagshandels

Der CAC 40 verzeichnete heute Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
198.24 EUR -1.34 EUR -0.67 %
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
431.15 EUR 0.40 EUR 0.09 %
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4.82 EUR 0.07 EUR 1.46 %
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Indizes
CAC 40
8,306.15 EUR 27.38 EUR 0.33 %
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Am Montag notierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0,33 Prozent fester bei 8.306,15 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,486 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,073 Prozent auf 8.272,76 Punkte an der Kurstafel, nach 8.278,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8.317,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8.255,72 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 07.08.2026, lag der CAC 40 noch bei 8.714,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der CAC 40 8.218,24 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7.674,78 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,35 Prozent. Bei 8.755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 336.773 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 211,072 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,66 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
04.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Airbus SE Buy UBS AG
30.07.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research

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