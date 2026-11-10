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CAC 40-Performance im Fokus

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich letztendlich fester

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich letztendlich fester

So performte der CAC 40 zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
208.65 EUR 1.60 EUR 0.77 %
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Carrefour S.A.
13.89 EUR 0.27 EUR 1.98 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
445.90 EUR -1.05 EUR -0.23 %
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Pernod Ricard S.A.
72.18 EUR 0.86 EUR 1.21 %
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Renault S.A.
29.57 EUR 0.75 EUR 2.60 %
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Stellantis
3.84 EUR -0.12 EUR -3.02 %
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Indizes
CAC 40
8,278.59 EUR 45.29 EUR 0.55 %
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Am Dienstag stieg der CAC 40 via Euronext letztendlich um 0,55 Prozent auf 8.278,59 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,450 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,884 Prozent fester bei 8.306,10 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8.233,30 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.337,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8.278,59 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 7.803,33 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 10.08.2026, einen Wert von 8.726,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8.055,51 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,02 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 440.531 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 239,256 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Renault-Aktie weist mit 5,04 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
04.11.26 Airbus SE Buy UBS AG
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK

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