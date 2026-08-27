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Index im Blick

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels freundlich

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels freundlich

So bewegte sich der CAC 40 letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
203.05 EUR -0.30 EUR -0.15 %
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Indizes
CAC 40
8,401.18 EUR 81.31 EUR 0.98 %
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Am Freitag legte der CAC 40 via Euronext schlussendlich um 0,98 Prozent auf 8.401,18 Punkte zu. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,462 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,828 Prozent höher bei 8.388,77 Punkten in den Handel, nach 8.319,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.421,52 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.388,77 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,950 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wies der CAC 40 8.458,78 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, lag der CAC 40 noch bei 8.188,87 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 28.08.2025, mit 7.762,60 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,51 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 475.372 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 223,222 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,91 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Airbus SE Buy UBS AG
30.07.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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