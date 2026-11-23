CAC 40-Kursentwicklung

Der CAC 40 notierte letztendlich im Plus.

Im CAC 40 ging es im Euronext-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 1,48 Prozent aufwärts auf 8.044,84 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,375 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,475 Prozent auf 7.965,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7.927,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.949,51 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.059,59 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 7.782,82 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 8.484,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7.982,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,83 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7.505,27 Zählern.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 484.569 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 231,384 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net