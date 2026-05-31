Freundlicher Handel in Paris: Das macht der CAC 40 mittags

Kursentwicklung

Der CAC 40 wagt sich am Montagmittagnicht aus der Reserve.

Am Montag steht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,09 Prozent im Plus bei 8.190,53 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,407 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,148 Prozent schwächer bei 8.171,23 Punkten, nach 8.183,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8.205,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8.166,03 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der CAC 40 mit 8.114,84 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 8.580,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bei 7.751,89 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,057 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 229.613 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233,930 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Die Renault-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 7,49 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net