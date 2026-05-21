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Freundlicher Handel in Paris: So bewegt sich der CAC 40 mittags

29.05.26 12:25 Uhr
Freundlicher Handel in Paris: So bewegt sich der CAC 40 mittags | finanzen.net

Das macht der CAC 40 am Freitagmittag.

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CAC 40
8.256,6 PKT 67,7 PKT 0,83%
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Am Freitag notiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,84 Prozent höher bei 8.257,99 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,414 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,436 Prozent höher bei 8.224,61 Punkten, nach 8.188,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.216,71 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.286,47 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0,886 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8.072,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der CAC 40 bei 8.580,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7.779,72 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,766 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 108.503 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 239,321 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,51 zu Buche schlagen. Mit 7,58 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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