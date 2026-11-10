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Kursverlauf

Freundlicher Handel in Wien: ATX am Nachmittag in Grün

Freundlicher Handel in Wien: ATX am Nachmittag in Grün

Für den ATX geht es aktuell aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAWAG
171.70 EUR 2.30 EUR 1.36 %
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CA Immobilien
21.30 EUR 0.25 EUR 1.19 %
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DO & CO
224.00 EUR -2.00 EUR -0.88 %
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Erste Group Bank AG
116.20 EUR 0.10 EUR 0.09 %
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Lenzing AG
11.80 EUR -0.18 EUR -1.50 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
76.10 EUR 9.50 EUR 14.26 %
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OMV AG
70.25 EUR -0.85 EUR -1.20 %
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Österreichische Post AG
32.00 EUR 0.15 EUR 0.47 %
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Palfinger AG
28.20 EUR 0.20 EUR 0.71 %
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UNIQA Insurance AG
18.08 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Vienna Insurance
73.90 EUR 0.10 EUR 0.14 %
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Wienerberger AG
17.99 EUR 0.19 EUR 1.07 %
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Indizes
ATX
6,668.42 EUR 105.96 EUR 1.61 %
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Am Dienstag notiert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 1,27 Prozent stärker bei 6.645,73 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 187,366 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,004 Prozent stärker bei 6.562,75 Punkten in den Handel, nach 6.562,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.695,93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.562,75 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 6.543,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6.653,15 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der ATX auf 4.836,42 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 24,18 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 11,94 Prozent auf 75,00 EUR), Erste Group Bank (+ 2,88 Prozent auf 117,90 EUR), Vienna Insurance (+ 2,19 Prozent auf 74,70 EUR), BAWAG (+ 2,09 Prozent auf 171,30 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,67 Prozent auf 18,28 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Lenzing (-3,42 Prozent auf 11,30 EUR), OMV (-1,82 Prozent auf 70,00 EUR), CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 21,25 EUR), DO (+ 0,00 Prozent auf 226,00 EUR) und Palfinger (+ 0,00 Prozent auf 27,95 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 147.478 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 43,312 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,99 zu Buche schlagen. Mit 6,77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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