Freundlicher Handel in Wien: ATX mittags mit grünem Vorzeichen

ATX im Blick

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Mittag.

Am Dienstag notiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,83 Prozent stärker bei 5.811,80 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 165,140 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,040 Prozent auf 5.766,08 Punkte an der Kurstafel, nach 5.763,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5.819,11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.762,77 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, notierte der ATX bei 5.270,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, stand der ATX bei 5.620,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, wies der ATX 4.052,31 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,60 Prozent zu Buche. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.972,19 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit OMV (+ 2,22 Prozent auf 59,80 EUR), BAWAG (+ 1,99 Prozent auf 148,40 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,62 Prozent auf 16,28 EUR), Vienna Insurance (+ 1,56 Prozent auf 65,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,20 Prozent auf 101,50 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Palfinger (-4,07 Prozent auf 35,40 EUR), Verbund (-3,15 Prozent auf 63,10 EUR), AT S (AT&S) (-1,85 Prozent auf 90,20 EUR), Andritz (-1,01 Prozent auf 68,50 EUR) und STRABAG SE (-0,93 Prozent auf 84,90 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 74.980 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,743 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 6,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net