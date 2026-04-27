DAX24.131 +0,2%Est505.879 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 +2,8%Nas24.887 +0,2%Bitcoin65.474 -0,9%Euro1,1695 -0,2%Öl111,2 +2,7%Gold4.612 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733 Siemens 723610 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- OpenAI, Novo Nordisk, NEL ASA, DroneShield, BASF, Alphabet, Advantest, BP, Amazon, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Ausblick: Meta Platforms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Meta Platforms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ATX im Blick

Freundlicher Handel in Wien: ATX mittags mit grünem Vorzeichen

28.04.26 12:25 Uhr
Freundlicher Handel in Wien: ATX mittags mit grünem Vorzeichen | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
68,80 EUR -0,50 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
90,90 EUR 0,70 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BAWAG
149,10 EUR 2,80 EUR 1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
99,25 EUR -0,35 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
59,90 EUR 1,60 EUR 2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
33,00 EUR -0,25 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palfinger AG
36,75 EUR 0,05 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
43,40 EUR -0,84 EUR -1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
85,20 EUR 0,20 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
16,14 EUR 0,14 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
62,45 EUR -2,00 EUR -3,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
63,40 EUR -0,10 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
5.811,1 PKT 47,4 PKT 0,82%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag notiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,83 Prozent stärker bei 5.811,80 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 165,140 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,040 Prozent auf 5.766,08 Punkte an der Kurstafel, nach 5.763,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5.819,11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.762,77 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, notierte der ATX bei 5.270,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, stand der ATX bei 5.620,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, wies der ATX 4.052,31 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,60 Prozent zu Buche. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.972,19 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit OMV (+ 2,22 Prozent auf 59,80 EUR), BAWAG (+ 1,99 Prozent auf 148,40 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,62 Prozent auf 16,28 EUR), Vienna Insurance (+ 1,56 Prozent auf 65,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,20 Prozent auf 101,50 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Palfinger (-4,07 Prozent auf 35,40 EUR), Verbund (-3,15 Prozent auf 63,10 EUR), AT S (AT&S) (-1,85 Prozent auf 90,20 EUR), Andritz (-1,01 Prozent auf 68,50 EUR) und STRABAG SE (-0,93 Prozent auf 84,90 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 74.980 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,743 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 6,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen