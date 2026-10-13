DAX 25.272 -0,0%ESt50 6.171 -0,5%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,17 +1,5%Nas 27.211 -0,1%Bitcoin 74.709 +2,0%Euro 1,1187 +0,3%Öl 105,9 -0,7%Gold 4.170 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Marktbericht

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime am Dienstagnachmittag in Grün

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime am Dienstagnachmittag in Grün

Der ATX Prime verzeichnet aktuell Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
204.00 EUR -15.00 EUR -6.85 %
Charts | News | Analysen
BAWAG
171.20 EUR 3.80 EUR 2.27 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
109.90 EUR -0.90 EUR -0.81 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.50 EUR 0.45 EUR 1.55 %
Charts | News | Analysen
Lenzing AG
10.40 EUR -0.98 EUR -8.61 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
72.55 EUR 0.20 EUR 0.28 %
Charts | News | Analysen
Polytec
5.84 EUR -0.06 EUR -1.02 %
Charts | News | Analysen
Rosenbauer
61.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Telekom Austria AG
8.80 EUR 0.23 EUR 2.68 %
Charts | News | Analysen
UBM Development AG
15.70 EUR -0.20 EUR -1.26 %
Charts | News | Analysen
Warimpex
0.48 EUR -0.02 EUR -3.03 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX Prime
3,249.47 EUR 6.41 EUR 0.2 %
News | Analysen

Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,39 Prozent stärker bei 3.255,86 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,146 Prozent tiefer bei 3.238,32 Punkten, nach 3.243,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 3.235,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3.268,15 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 3.378,94 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 3.179,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, stand der ATX Prime noch bei 2.360,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 22,49 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Erste Group Bank (+ 2,10 Prozent auf 112,00 EUR), BAWAG (+ 1,96 Prozent auf 171,30 EUR), Rosenbauer (+ 1,63 Prozent auf 62,20 EUR), Telekom Austria (+ 1,51 Prozent auf 8,75 EUR) und EVN (+ 1,37 Prozent auf 29,65 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Lenzing (-9,68 Prozent auf 10,26 EUR), AT S (AT&S) (-4,42 Prozent auf 205,50 EUR), Polytec (-3,67 Prozent auf 5,78 EUR), UBM Development (-3,13 Prozent auf 15,50 EUR) und Warimpex (-3,03 Prozent auf 0,48 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 382.311 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 42,186 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,58 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.