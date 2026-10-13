Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime am Dienstagnachmittag in Grün

Marktbericht

13.10.26 15:57 Uhr

Der ATX Prime verzeichnet aktuell Kursgewinne.

Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,39 Prozent stärker bei 3.255,86 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,146 Prozent tiefer bei 3.238,32 Punkten, nach 3.243,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 3.235,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3.268,15 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 3.378,94 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 3.179,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, stand der ATX Prime noch bei 2.360,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 22,49 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Erste Group Bank (+ 2,10 Prozent auf 112,00 EUR), BAWAG (+ 1,96 Prozent auf 171,30 EUR), Rosenbauer (+ 1,63 Prozent auf 62,20 EUR), Telekom Austria (+ 1,51 Prozent auf 8,75 EUR) und EVN (+ 1,37 Prozent auf 29,65 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Lenzing (-9,68 Prozent auf 10,26 EUR), AT S (AT&S) (-4,42 Prozent auf 205,50 EUR), Polytec (-3,67 Prozent auf 5,78 EUR), UBM Development (-3,13 Prozent auf 15,50 EUR) und Warimpex (-3,03 Prozent auf 0,48 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 382.311 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 42,186 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,58 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net