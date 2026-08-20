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ATX Prime-Performance

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime am Mittag mit Gewinnen

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime am Mittag mit Gewinnen

ATX Prime-Handel am Mittwoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Erste Group Bank AG
124.90 EUR 1.80 EUR 1.46 %
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FACC AG
15.44 EUR 0.32 EUR 2.12 %
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Kapsch TrafficCom AG
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Polytec
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PORR AG
39.25 EUR -0.15 EUR -0.38 %
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Rosenbauer
60.00 EUR -0.60 EUR -0.99 %
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Semperit AG Holding
17.15 EUR 0.25 EUR 1.48 %
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voestalpine AG
43.90 EUR 0.04 EUR 0.09 %
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Wienerberger AG
19.72 EUR 0.10 EUR 0.51 %
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Wolford AG
1.94 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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ZUMTOBEL AG
4.06 EUR 0.04 EUR 1.00 %
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Indizes
ATX Prime
3,306.59 EUR 24.39 EUR 0.74 %
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Der ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 12:07 Uhr Gewinne in Höhe von 0,59 Prozent auf 3.301,64 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,031 Prozent tiefer bei 3.281,17 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3.282,20 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.303,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3.271,45 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1,21 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 3.177,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.013,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, notierte der ATX Prime bei 2.350,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 24,21 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.337,77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2.489,01 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 3,21 Prozent auf 16,10 EUR), voestalpine (+ 2,91 Prozent auf 45,34 EUR), Wolford (+ 2,00 Prozent auf 2,04 EUR), Wienerberger (+ 1,89 Prozent auf 19,96 EUR) und PORR (+ 1,66 Prozent auf 39,85 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Rosenbauer (-2,59 Prozent auf 60,20 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,16 Prozent auf 4,52 EUR), OMV (-1,62 Prozent auf 66,80 EUR), Semperit (-0,87 Prozent auf 17,00 EUR) und Polytec (-0,62 Prozent auf 4,81 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 120.885 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47,546 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 6,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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