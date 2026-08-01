Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime am Montagnachmittag mit Kursplus

Index-Bewegung

03.08.26 15:57 Uhr

Der ATX Prime zeigt am Nachmittag eine positive Tendenz.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,10 Prozent höher bei 3.216,81 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,048 Prozent höher bei 3.183,33 Punkten in den Montagshandel, nach 3.181,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3.182,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.229,99 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3.227,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 2.865,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2.233,62 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 21,02 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3.243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Lenzing (+ 5,54 Prozent auf 24,75 EUR), Wienerberger (+ 3,95 Prozent auf 22,10 EUR), Polytec (+ 3,62) Prozent auf 4,86 EUR), Palfinger (+ 3,24 Prozent auf 30,30 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 3,13 Prozent auf 85,70 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Wolford (-17,43 Prozent auf 1,80 EUR), Marinomed Biotech (-7,41 Prozent auf 5,00 EUR), Semperit (-1,01 Prozent auf 14,70 EUR), Rosenbauer (-0,94 Prozent auf 63,00 EUR) und Verbund (-0,59 Prozent auf 59,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 171.717 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 43,817 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Im ATX Prime hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,25 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net