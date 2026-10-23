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Kursentwicklung im Fokus

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Freitagmorgen fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
31.50 EUR 0.10 EUR 0.32 %
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Andritz AG
76.80 EUR -0.40 EUR -0.52 %
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AT & S (AT&S)
144.60 EUR 0.60 EUR 0.42 %
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CA Immobilien
21.75 EUR 0.20 EUR 0.93 %
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Erste Group Bank AG
105.10 EUR -0.30 EUR -0.28 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.25 EUR 0.05 EUR 0.17 %
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FACC AG
13.18 EUR -0.24 EUR -1.79 %
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Flughafen Wien AG
50.20 EUR -1.00 EUR -1.95 %
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OMV AG
73.25 EUR -1.10 EUR -1.48 %
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Semperit AG Holding
18.70 EUR -0.40 EUR -2.09 %
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Warimpex
0.46 EUR -0.01 EUR -1.72 %
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Wolford AG
1.84 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
ATX Prime
3,078.93 EUR -0.75 EUR -0.02 %
News | Analysen

Der ATX Prime gewinnt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr 0,47 Prozent auf 3.094,09 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,012 Prozent auf 3.079,30 Punkte an der Kurstafel, nach 3.079,68 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3.079,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.107,10 Punkten lag.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 3,90 Prozent abwärts. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 23.09.2026, einen Stand von 3.382,60 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3.176,83 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, lag der ATX Prime bei 2.334,04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 16,40 Prozent nach oben. Bei 3.448,52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 3,70 Prozent auf 145,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,86 Prozent auf 21,90 EUR), FACC (+ 1,22 Prozent auf 13,26 EUR), Andritz (+ 1,04 Prozent auf 77,40 EUR) und OMV (+ 1,03 Prozent auf 73,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-8,72 Prozent auf 1,99 EUR), Warimpex (-1,72 Prozent auf 0,46 EUR), Flughafen Wien (-1,57 Prozent auf 50,20 EUR), AMAG (-1,56 Prozent auf 31,50 EUR) und Semperit (-1,07 Prozent auf 18,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 27.662 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 43,351 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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