Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime freundlich
Der ATX Prime verzeichnet derzeit Kursanstiege.
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Um 15:41 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,16 Prozent auf 3.204,75 Punkte zu. In den Handel ging der ATX Prime 0,063 Prozent stärker bei 3.170,06 Punkten, nach 3.168,06 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3.215,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.167,99 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 0,458 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3.380,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3.202,97 Punkten berechnet. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 21.10.2025, mit 2.311,61 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 20,56 Prozent aufwärts. Bei 3.448,52 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2.489,01 Punkten.
ATX Prime-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7,21 Prozent auf 172,40 EUR), PORR (+ 3,41 Prozent auf 31,85 EUR), Rosenbauer (+ 2,97 Prozent auf 62,40 EUR), AMAG (+ 2,94 Prozent auf 31,50 EUR) und Lenzing (+ 2,86 Prozent auf 10,80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Wolford (-6,42 Prozent auf 2,04 EUR), UBM Development (-5,63 Prozent auf 14,25 EUR), Warimpex (-4,00 Prozent auf 0,46 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,30 Prozent auf 3,83 EUR) und Wienerberger (-0,99 Prozent auf 16,03 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 215.733 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,846 Mrd. Euro den größten Anteil.
ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus
Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,39 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.net
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