Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime in der Gewinnzone

ATX Prime-Performance

02.11.26 12:25 Uhr

Der ATX Prime befindet sich heute im Aufwind.

Um 12:07 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,64 Prozent auf 3.172,49 Punkte zu. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,007 Prozent auf 3.152,16 Punkte an der Kurstafel, nach 3.152,39 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tageshoch bei 3.177,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.146,94 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 02.10.2026, einen Stand von 3.295,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 3.181,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 2.393,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 19,35 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3.448,52 Punkte. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell STRABAG SE (+ 2,97 Prozent auf 104,00 EUR), DO (+ 2,88 Prozent auf 214,50 EUR), Flughafen Wien (+ 2,70 Prozent auf 53,20 EUR), PORR (+ 2,38 Prozent auf 32,20 EUR) und Wienerberger (+ 2,28 Prozent auf 16,60 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Polytec (-9,39 Prozent auf 4,44 EUR), Wolford (-6,42 Prozent auf 2,04 EUR), Kapsch TrafficCom (-5,13 Prozent auf 3,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,02 Prozent auf 28,90 EUR) und Warimpex (-2,13 Prozent auf 0,46 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die Polytec-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 94.312 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,108 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net