DAX 25.865 +0,2%ESt50 6.147 +0,3%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,29 +0,2%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.408 -0,9%Euro 1,1210 +0,1%Öl 108,7 -7,6%Gold 3.902 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
ATX Prime-Performance

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime in der Gewinnzone

Der ATX Prime befindet sich heute im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DO & CO
206.00 EUR 1.00 EUR 0.49 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
108.90 EUR 0.50 EUR 0.46 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.00 EUR -0.05 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen
Flughafen Wien AG
51.60 EUR 0.60 EUR 1.18 %
Charts | News | Analysen
Kapsch TrafficCom AG
3.87 EUR 0.14 EUR 3.75 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
74.85 EUR -1.00 EUR -1.32 %
Charts | News | Analysen
Polytec
4.87 EUR 0.04 EUR 0.83 %
Charts | News | Analysen
PORR AG
31.50 EUR -0.60 EUR -1.87 %
Charts | News | Analysen
Schoeller-Bleckmann
29.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
STRABAG SE
103.60 EUR 3.20 EUR 3.19 %
Charts | News | Analysen
Warimpex
0.46 EUR -0.01 EUR -2.13 %
Charts | News | Analysen
Wienerberger AG
16.46 EUR -0.15 EUR -0.90 %
Charts | News | Analysen
Wolford AG
1.89 EUR 0.01 EUR 0.53 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX Prime
3,164.97 EUR 12.58 EUR 0.4 %
News | Analysen

Um 12:07 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,64 Prozent auf 3.172,49 Punkte zu. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,007 Prozent auf 3.152,16 Punkte an der Kurstafel, nach 3.152,39 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tageshoch bei 3.177,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.146,94 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 02.10.2026, einen Stand von 3.295,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 3.181,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 2.393,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 19,35 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3.448,52 Punkte. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell STRABAG SE (+ 2,97 Prozent auf 104,00 EUR), DO (+ 2,88 Prozent auf 214,50 EUR), Flughafen Wien (+ 2,70 Prozent auf 53,20 EUR), PORR (+ 2,38 Prozent auf 32,20 EUR) und Wienerberger (+ 2,28 Prozent auf 16,60 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Polytec (-9,39 Prozent auf 4,44 EUR), Wolford (-6,42 Prozent auf 2,04 EUR), Kapsch TrafficCom (-5,13 Prozent auf 3,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,02 Prozent auf 28,90 EUR) und Warimpex (-2,13 Prozent auf 0,46 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die Polytec-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 94.312 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,108 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.