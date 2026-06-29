Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

ATX Prime-Performance

17:57

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Schlussendlich legte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,64 Prozent auf 3.193,76 Punkte zu. Zuvor ging der ATX Prime 0,041 Prozent stärker bei 3.143,44 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3.142,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.207,42 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.132,58 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 1,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3.034,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, stand der ATX Prime bei 2.706,98 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 02.07.2025, mit 2.215,13 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 20,15 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3.243,92 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell OMV (+ 3,46 Prozent auf 56,75 EUR), CA Immobilien (+ 3,44 Prozent auf 24,05 EUR), Erste Group Bank (+ 2,68 Prozent auf 118,70 EUR), Vienna Insurance (+ 2,64 Prozent auf 66,00 EUR) und voestalpine (+ 2,57 Prozent auf 41,58 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Warimpex (-3,85 Prozent auf 0,50 EUR), ZUMTOBEL (-3,45 Prozent auf 3,92 EUR), AT S (AT&S) (-2,67 Prozent auf 189,60 EUR), PORR (-2,35 Prozent auf 43,60 EUR) und Rosenbauer (-1,65 Prozent auf 59,60 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 428.418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,482 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,25 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net