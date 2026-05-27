Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime letztendlich mit grünem Vorzeichen

Kursentwicklung

Der ATX Prime machte am Freitagabend Gewinne.

Am Freitag ging es im ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 2,99 Prozent auf 3.085,80 Punkte aufwärts. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 2.996,31 Punkte an der Kurstafel, nach 2.996,27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Freitag bei 2.993,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.094,39 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,71 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 12.05.2026, den Wert von 2.891,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, stand der ATX Prime noch bei 2.661,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2.206,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 16,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3.094,39 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2.489,01 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 7,83 Prozent auf 154,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 5,88 Prozent auf 4,14 EUR), Wienerberger (+ 5,59 Prozent auf 23,44 EUR), DO (+ 5,44 Prozent auf 203,50 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 5,12 Prozent auf 80,00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Addiko Bank (-1,96 Prozent auf 25,00 EUR), AMAG (-1,43 Prozent auf 27,60 EUR), Rosenbauer (-0,96 Prozent auf 62,20 EUR), Semperit (-0,67 Prozent auf 14,85 EUR) und Verbund (-0,52 Prozent auf 57,65 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 474.666 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,384 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net