Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime letztendlich stärker

Index-Performance

11.11.26 17:57 Uhr

ATX Prime-Kurs zum Handelsschluss.

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,30 Prozent fester bei 3.303,83 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,009 Prozent fester bei 3.261,63 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3.261,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.261,48 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.303,88 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 4,58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 3.212,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.288,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, stand der ATX Prime noch bei 2.414,58 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 24,29 Prozent zu. Bei 3.448,52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 2.489,01 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 11,88 Prozent auf 126,20 EUR), Polytec (+ 6,97 Prozent auf 4,30 EUR), Wolford (+ 6,93 Prozent auf 2,16 EUR), Frequentis (+ 5,28 Prozent auf 67,80 EUR) und FACC (+ 4,41 Prozent auf 14,22 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen voestalpine (-7,65 Prozent auf 38,38 EUR), Wienerberger (-3,75 Prozent auf 17,20 EUR), Warimpex (-1,92 Prozent auf 0,46 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,65 Prozent auf 29,80 EUR) und CA Immobilien (-0,71 Prozent auf 21,05 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 657.414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44,516 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net