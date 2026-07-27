DAX 25.426 -0,1%ESt50 6.263 -0,4%MSCI World 4.800 +0,1%Top 10 Crypto 8,48 -0,2%Nas 24.877 -0,2%Bitcoin 56.638 +1,0%Euro 1,1390 -0,0%Öl 88,4 +5,1%Gold 4.028 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Bewegung

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime mittags stärker

Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime mittags stärker

Für den ATX Prime geht es am Mittag aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
126.80 EUR 1.40 EUR 1.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
114.30 EUR -0.50 EUR -0.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
FACC AG
15.52 EUR -0.26 EUR -1.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kapsch TrafficCom AG
4.68 EUR -0.18 EUR -3.70 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
22.20 EUR 0.60 EUR 2.78 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
61.70 EUR 0.50 EUR 0.82 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Polytec
4.66 EUR -0.01 EUR -0.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
56.55 EUR -1.25 EUR -2.16 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Telekom Austria AG
10.24 EUR 0.12 EUR 1.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Wolford AG
1.80 EUR 0.10 EUR 5.88 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ZUMTOBEL AG
3.99 EUR 0.05 EUR 1.27 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
3,142.09 EUR 18.19 EUR 0.58 %
News | Analysen

Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,55 Prozent höher bei 3.141,00 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3.123,90 Punkte an der Kurstafel, nach 3.123,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.146,35 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.115,09 Zählern.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 1,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.125,77 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 2.881,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2.296,34 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 18,16 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3.243,92 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Lenzing (+ 5,71 Prozent auf 22,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,04 Prozent auf 133,40 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,53 Prozent auf 4,11 EUR), FACC (+ 3,32 Prozent auf 16,18 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,58 Prozent auf 115,70 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-5,71 Prozent auf 1,98 EUR), Polytec (-2,33 Prozent auf 4,61 EUR), Telekom Austria (-2,10 Prozent auf 10,28 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,88 Prozent auf 4,70 EUR) und Raiffeisen (-1,30 Prozent auf 57,10 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 124.971 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44,511 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,40 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Aktuelle AT S (AT&S) Aktie News

Werbung

AT S (AT&S) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank