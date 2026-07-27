Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime mittags stärker

Index-Bewegung

29.07.26 12:25 Uhr

Für den ATX Prime geht es am Mittag aufwärts.

Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,55 Prozent höher bei 3.141,00 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3.123,90 Punkte an der Kurstafel, nach 3.123,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.146,35 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.115,09 Zählern.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 1,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.125,77 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 2.881,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2.296,34 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 18,16 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3.243,92 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Lenzing (+ 5,71 Prozent auf 22,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,04 Prozent auf 133,40 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,53 Prozent auf 4,11 EUR), FACC (+ 3,32 Prozent auf 16,18 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,58 Prozent auf 115,70 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-5,71 Prozent auf 1,98 EUR), Polytec (-2,33 Prozent auf 4,61 EUR), Telekom Austria (-2,10 Prozent auf 10,28 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,88 Prozent auf 4,70 EUR) und Raiffeisen (-1,30 Prozent auf 57,10 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 124.971 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44,511 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,40 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net