Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart fester

Index-Performance

Am Mittwoch geht es für den ATX Prime erneut nach oben.

Der ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 3.180,53 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,050 Prozent auf 3.175,52 Punkte an der Kurstafel, nach 3.173,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3.181,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3.172,10 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 3,05 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 2.898,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2.655,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wurde der ATX Prime mit 2.196,72 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 19,65 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3.181,51 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 5,98 Prozent auf 25,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,61 Prozent auf 207,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,88 Prozent auf 4,33 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,34 Prozent auf 34,10 EUR) und Rosenbauer (+ 1,01 Prozent auf 59,80 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-5,30 Prozent auf 2,50 EUR), STRABAG SE (-2,34 Prozent auf 91,70 EUR), Semperit (-1,00 Prozent auf 14,85 EUR), Österreichische Post (-0,94 Prozent auf 31,60 EUR) und Verbund (-0,88 Prozent auf 56,40 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 30.598 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 43,268 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Die OMV-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net